La rinascita turistica della Sardegna: L'impresa privata al centro della svolta

La Sardegna, con la sua ricca storia e le sue bellezze naturali, ha sempre avuto il potenziale di essere una perla del turismo mondiale. Tuttavia, come evidenziano i dati, la strada per il successo turistico non è stata senza ostacoli. Mentre molte località hanno visto un notevole incremento delle presenze, come Valledoria con un impressionante +79,6%, altre come Quartu Sant'Elena hanno lottato con un declino del 36,0% rispetto al 2019. Queste discrepanze evidenziano la necessità di una strategia di investimento mirata e un impegno del settore privato. In effetti, l'elemento trainante di questa rinascita è stato il turismo internazionale. Con una spesa totale di 1,2 miliardi di euro nel 2022, i turisti stranieri hanno dimostrato una fiducia rinnovata nella regione, rappresentando un incremento del 51,9% rispetto all'anno precedente e superando persino i numeri del 2019 del 11,5%. Questo, nonostante l'ombra dell'inflazione, che ha visto un aumento del 9,1% nel 2022. Ciò che emerge chiaramente da questi dati è il ruolo fondamentale dell'impresa privata e dell'intraprendenza individuale. Come ha giustamente osservato la presidente di Confartigianato, senza l'audacia e la visione degli imprenditori sardi, questa ripresa sarebbe stata inimmaginabile. Le politiche liberali, che favoriscono la crescita e l'innovazione, sono chiaramente la chiave del successo. La Sardegna ha dimostrato che, quando si offre alle imprese la libertà di operare e di rischiare, i risultati possono essere sorprendenti. Ora più che mai, è essenziale che continuiamo a sostenere e promuovere queste politiche, garantendo che la Sardegna, e l'Italia nel suo insieme, siano sempre viste come destinazioni di primo piano per i turisti di tutto il mondo.