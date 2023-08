Cronaca Allarme a Porto Pollo: La droga dello stupro minaccia la nostra sicurezza

Il recente episodio proveniente da un locale di Porto Pollo, a Palau, ha scosso la nostra comunità e richiede una riflessione seria e urgente. Due giovani donne sono state vittime di un vile atto, in cui un individuo ha versato la nota "droga dello stupro" nei loro bicchieri. Fortunatamente, la presenza di un'amica sobria ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Queste ragazze, pur affrontando le terribili conseguenze fisiche e psicologiche dell’aggressione, hanno mostrato un coraggio esemplare nel condividere il loro trauma. Il loro messaggio è chiaro: dobbiamo restare vigili e proteggere noi stessi e i nostri cari. "Ho paura che queste bestie possano fare del male ad altre", afferma una delle vittime, sottolineando la necessità di informare e mettere in guardia le donne riguardo a queste minacce. Tuttavia, è sconcertante e inaccettabile che nel 2023, le donne debbano ancora temere per la loro sicurezza in luoghi pubblici. La denuncia, pur essendo un passo importante, non è sufficiente. La comunità, le forze dell'ordine e le istituzioni devono unirsi per assicurare che chi commette questi atti venga identificato e portato davanti alla giustizia. Le parole di una delle giovani colpite sono un grido di allarme e un appello alla solidarietà: "Noi donne non abbiamo più la libertà di uscire, di stare con le amiche e bere un drink ma non ci toglieranno la parola". Non possiamo permettere che la paura soffochi le nostre voci e limiti la nostra libertà. La sicurezza e il rispetto sono diritti fondamentali, e come società dobbiamo garantire che vengano tutelati per tutti.