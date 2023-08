Cronaca Shrinkflation in Italia: come le multinazionali "svuotano" i carrelli degli italiani

ROMA - L'Italia sta affrontando un fenomeno silenzioso ma penetrante, la "shrinkflation". Si tratta della pratica in cui le multinazionali riducono le quantità dei prodotti nelle confezioni mantenendo invariati i prezzi. Questo sta portando a una riduzione delle quantità acquistate dagli italiani fino al 30%. L'Antitrust ha avviato un'indagine sulla crescente adozione di questa pratica. La community degli ACmakers, legata al progetto Altroconsumo, ha raccolto diverse testimonianze riguardo a prodotti che hanno visto una riduzione delle quantità senza una corrispondente diminuzione del prezzo. Alcuni esempi includono prodotti come Philadelphia light, Kinder Brioss e Krumiri Bistefani. Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo, ha descritto la pratica come uno "svuotacarrelli" che offre enormi profitti alle aziende, ma svuota le tasche dei cittadini. La shrinkflation non si limita al settore alimentare. Anche prodotti per la cura della casa e l'igiene personale, come detersivi, dentifrici e shampoo, sono stati coinvolti. Nonostante le dosi e i pesi inseriti nelle confezioni subiscano una costante diminuzione, i prezzi rimangono invariati, come denunciato da Luigi Gabriele. Anche l'Istat ha confermato l'esistenza di tale fenomeno in Italia, sottolineando le ripercussioni economiche per le famiglie. In risposta alle denunce di associazioni come Codacons e Consumerismo No Profit, l'Antitrust ha avviato un'istruttoria per determinare se queste strategie possano violare il Codice del consumo. Altroconsumo, nel frattempo, continuerà a monitorare la situazione. Carlo Rienzi, presidente di Codacons, ha esortato i consumatori a prestare attenzione quando acquistano, controllando sempre confezioni, pesi, etichette e prezzi. Altroconsumo suggerisce di verificare il prezzo al chilo o al litro per comprendere meglio quanto si sta effettivamente spendendo. Le offerte speciali possono sembrare allettanti, ma è fondamentale valutare l'effettiva convenienza per evitare di cadere nella trappola della shrinkflation. In conclusione, gli italiani sono incoraggiati a rimanere vigili e informati, proteggendosi da questo fenomeno che, pur essendo subdolo, ha un impatto significativo sulle loro finanze quotidiane.