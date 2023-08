Rispetto e rigore nel Litorale Ogliastino: Il Corpo Forestale vigila e lotta contro gli incivili

E' stato così che, nella spiaggia di Planargia a Barisardo, un gruppo di turisti francesi è stato sorpreso mentre campeggiava fuori dalle aree destinate al pernottamento, una chiara violazione dell'art. 22 della L.R n°16 del 28-07-2017. Il provvedimento prevede una sanzione amministrativa che varia tra 100 e 250 euro. Ancora, nella rinomata spiaggia di Cea, è stato identificato un turista di Bologna che, incurante del danno ecologico, ha parcheggiato la sua auto sulla duna, danneggiando la vegetazione essenziale per la stabilità dell'ecosistema. Quest'atto di negligenza comporterà una multa, prevista dall'Ordinanza balneare, che può variare da 100 a 1.000 euro.





Ma le sorprese sgradite non finiscono qui. Nella pittoresca località Punta su Mastixi, sono stati scoperti rifiuti di diversa natura, lasciati da individui che, a dir poco, mancano di civiltà. Gli sforzi sono ora concentrati sull'identificazione dei colpevoli di questo atto di vandalismo in un angolo paradisiaco del nostro litorale. Per questo, è stata avanzata una segnalazione ufficiale al Sindaco di Barisardo in base all'art. 250 del D.Lgv. N°152/2006. In questo contesto, rivolgiamo un appello ai numerosi turisti che scelgono la Sardegna come meta delle loro vacanze: siete i benvenuti, ma vi chiediamo di godere delle nostre meraviglie con rispetto e civiltà. La legge è chiara e i comportamenti contrari verranno puniti, ma speriamo che prevalga l'amore e la cura per un ambiente unico e prezioso come quello sardo.

I controlli del Corpo Forestale lungo i rinomati punti del litorale ogliastrino continuano incessantemente, ponendo l'accento sulla tutela dell'ambiente e della sua integrità. Queste operazioni si svolgono nonostante la grave emergenza incendi che ha recentemente afflitto la regione e che ha visto il Corpo Forestale in prima linea nella lotta contro queste catastrofi. Sotto la guida dell'Ispettore Superiore Giorgio Usai, la Stazione Forestale di Tortolì si è dedicata con dedizione a contrastare comportamenti illeciti che potrebbero compromettere la stabilità degli ambienti costieri.