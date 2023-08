Costa Smeralda: Sequestrato stabilimento balneare abusivo a Cannigione

Non solo. La sicurezza dei bagnanti era a rischio, data l'assenza di un servizio di primo soccorso e di bagnini. Il blitz delle autorità è avvenuto nelle prime ore del mattino, quando la luce ancora timida del sole svelava la spiaggia in tutto il suo splendore. I militari della Capitaneria di porto di La Maddalena e quelli della sezione staccata di Cannigione hanno agito con prontezza, procedendo al sequestro e alla rimozione dei beni. Il responsabile dell'attività è stato individuato e denunciato per il reato di occupazione abusiva di pubblico demanio. Ora le indagini proseguiranno per chiarire tutti i dettagli dell'operazione illecita e restituire ai cittadini e ai turisti una spiaggia pulita e accessibile. La Costa Smeralda merita rispetto e protezione, e l'azione delle autorità è un segnale forte in questa direzione.

La tranquilla località turistica di Cannigione, nel Comune di Arzachena, ha assistito nei giorni scorsi a una significativa operazione delle forze dell'ordine. Uno stabilimento balneare, esteso su una superficie di oltre 500 metri quadrati, è stato oggetto di sequestro da parte della Guardia Costiera di La Maddalena, nell'ambito dell'operazione "Mare Sicuro". La spiaggia, che avrebbe dovuto rappresentare un'oasi di libertà per i bagnanti, era stata trasformata in una vera e propria attività commerciale: 35 ombrelloni e 53 tra sdrai e lettini erano stati installati in maniera abusiva, offrendo servizi di affitto.