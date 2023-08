L'Asinara e la polemica "fascista" sui Camp Subacquei: Oltre i rumors, focus sull'educazione ambientale

Mentre Alessandro Masala, gestore dell'unico diving dell'isola, ha dichiarato di aver notato comportamenti anomali, il maresciallo dei carabinieri Ivan Mariuzzo ha smentito qualsiasi relazione con il fascismo, suggerendo che i ragazzi replicavano scene tratte da film come "Apocalipse Now". Luca Occulto, responsabile della scuola di immersione I Sette Mari, nega le accuse. Pur avendo deciso di non rilasciare dichiarazioni dettagliate in merito, ha ribadito la sua posizione, sottolineando che "non è assolutamente come dicono, siamo tranquilli e sereni". Sottolineando l'importanza della subacquea come sport che valorizza l'ambiente e promuove valori come l'ascolto, la disciplina e la fiducia in se stessi, Occulto ha evidenziato l'obiettivo principale dei suoi camp: educare alla tutela ambientale.





Mentre le indagini proseguono e la polemica rimane accesa, una cosa è chiara: l'Asinara, con la sua bellezza mozzafiato e la sua storia ricca, merita di essere celebrata per le sue qualità naturali e non per le controversie. E i giovani, che sono il futuro, dovrebbero avere l'opportunità di crescere in un ambiente dove la formazione e l'educazione sono al centro dell'attenzione.

L'isola dell'Asinara, con la sua storia travagliata, è stata testimone di molti eventi nel corso degli anni. E ora, la polemica scaturita da un reportage de L'Unità ha aggiunto un altro capitolo a questa storia. Secondo quanto riportato dal giornale, nei camp per giovani subacquei organizzati dalla scuola di Luca Occulto, si sarebbero utilizzati motti simili a quelli storici fascisti. Silvio Lai, deputato sardo del Pd, ha espresso la sua preoccupazione e denuncia di fronte a queste affermazioni. Ha parlato della necessità di intervenire di fronte a qualsiasi tentativo di inculcare valori non allineati con quelli della società contemporanea, sottolineando l'importanza di garantire un'educazione adeguata e libera da influenze esterne. Tuttavia, le opinioni sull'isola sembrano divise.