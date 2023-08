Villasimius sfregiata: Quando l'inciviltà imbratta i nostri tesori naturali

È un affronto che va oltre il semplice gesto vandalico: rappresenta l'indifferenza di alcuni nei confronti della bellezza naturale e delle aree protette. E se uno potrebbe passare inosservato, le molte scritte più in basso testimoniano un fenomeno che ha radici profonde nella nostra cultura. Questo atto, perpetrato lo scorso 27 maggio, è stato prontamente denunciato dalle Guardie ambientali della Sardegna attraverso un post su Facebook. Tuttavia, la reazione istituzionale è stata lenta. Nonostante le promesse elettorali dei candidati, che avevano fatto leva proprio su questo problema, le rocce sono rimaste imbrattate. Le promesse sono, ancora una volta, rimaste tali. Il sindaco Gianluca Dessì, infine, si è mosso per risolvere la situazione, rivelando una certa esasperazione. Non si tratta solo di una macchia su una roccia, ma di un attacco al cuore di una comunità che vede la sua terra come un tesoro da custodire.





Le parole delle Guardie ambientali sono state chiare: le rocce nelle aree protette sono monumenti naturali. E come tali, meritano rispetto. Il danno non è solo estetico, ma colpisce l'essenza stessa del nostro patrimonio naturale. E ogni volta che vediamo tali atrocità, dobbiamo chiederci: come siamo arrivati qui? E, cosa più importante, come possiamo fermare tali azioni? Villasimius ha scelto di agire, seguendo l'esempio di Santa Maria Navarrese, utilizzando metodi ecologici per pulire le rocce. Ma la soluzione reale sta nell'educazione e nella sensibilizzazione. Solo attraverso una maggiore consapevolezza e la severità delle sanzioni possiamo sperare di proteggere i nostri paesaggi da ulteriori atti di vandalismo. Concludiamo con un appello: non voltiamoci dall'altra parte. Ogni volta che vediamo un attacco al nostro ambiente, al nostro patrimonio, dobbiamo agire. La bellezza della Sardegna è un dono prezioso e va difeso con fermezza e determinazione.

Una roccia di granito baciata dal mare cristallino di Villasimius, gioiello della Sardegna, ora porta un marchio indelebile di inciviltà. Una firma grossolana, forse un tentativo d'arte di cattivo gusto, ha deturpato il panorama, rubando l'attenzione dai colori vibranti e dalla serenità che questo angolo di paradiso solitamente offre.