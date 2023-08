Cronaca Poveri Gourmet? L'Italia dove i meno abbienti mangiano meglio dei ricchi!

La recente uscita del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, ha scatenato un vespaio di polemiche. Parlando dell'educazione alimentare interclassista italiana, Lollobrigida ha osato dire che «spesso i poveri mangiano meglio, perché comprano dal produttore e a basso costo prodotti di qualità». Una dichiarazione che, come era prevedibile, non è passata inosservata, soprattutto nel panorama politico attuale. Ma andiamo con ordine: al Meeting di Rimini, Lollobrigida ha cantato le lodi del modello alimentare italiano, puntando l'attenzione sul fatto che, nonostante le disparità economiche, gli italiani riescono a godere di un'ottima alimentazione, tanto da candidare la nostra cucina come patrimonio dell'Unesco. Ma la sua osservazione sui poveri ha toccato una corda sensibile, facendo emergere le differenze tra chi vede nel suo commento una provocazione e chi, invece, lo considera un elogio del sistema alimentare italiano. Dall'altra parte, l'ex ministro del Lavoro Andrea Orlando ha ironizzato sulle parole di Lollobrigida, facendo notare che forse questo è il motivo per cui è stato tolto il reddito di cittadinanza. Ma il punto di vista di Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fdi, è diverso. Per lui, il ministro ha semplicemente elogiato il valore della nostra cultura alimentare interclassista, sottolineando come in Italia, a differenza di altri paesi come gli Stati Uniti, si può mangiare bene senza spendere una fortuna. In tutto questo dibattito, una riflessione interessante arriva dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. Egli propone un modello francese per ridurre i prezzi dei prodotti al consumo, mettendo l'accento sul fatto che il valore aggiunto di un prodotto non dovrebbe essere determinato solo dal packaging e dalla pubblicità, ma dal suo vero contenuto. In conclusione, le parole del ministro Lollobrigida hanno acceso un dibattito infuocato e variegato sul nostro sistema alimentare. Resta da vedere se, oltre alle polemiche, questa discussione porterà a delle soluzioni concrete per migliorare la qualità e l'accessibilità del cibo per tutti gli italiani.