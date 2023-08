"I poveri mangiano meglio dei ricchi" - Frase shock del ministro dell'Agricoltura Lollobrigida

Una divaricazione sociale che, spiega il ministro, si porta con sé anche un riflesso sulle condizioni di salute. «Gli Usa sono un grande popolo, possono insegnarci molte cose, ma non a mangiare. E lo sanno anche loro. Il sovrappeso negli Usa è al 77% rispetto al 36% della media europea e il problema è concentrato in fasce più basse», paragona. «Produrre cibo di qualità ha costi diversi e va spiegato a nazioni che non hanno questo elemento che contraddistingue la loro educazione alimentare», ha aggiunto. Parole quelle pronunciate dal Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare che lasciano sconcertati. La definizione di povero è spesso oggetto di dibattito e controversia. Esistono diversi criteri per misurare la povertà, come il reddito, il consumo, le condizioni di vita, le opportunità, i diritti e le capacità. In generale, si può dire che una persona è povera quando non ha accesso ai beni e ai servizi essenziali per soddisfare i suoi bisogni fondamentali e garantire il suo benessere. La povertà può essere assoluta o relativa, estrema o moderata, cronica o transitoria, multidimensionale o unidimensionale.





La povertà ha molteplici cause e conseguenze, che possono essere economiche, sociali, politiche, culturali o ambientali. La povertà è un fenomeno globale che riguarda sia i paesi sviluppati che quelli in via di sviluppo, ma con gradi e forme diverse. La lotta alla povertà è una sfida urgente e complessa, che richiede la collaborazione di tutti gli attori coinvolti: governi, organizzazioni internazionali, società civile, settore privato e individui. Come spesso accade la destra tende a semplificare concetti molto complessi limitandosi a dividere le persone in categorie mettendole spesso in contrapposizione e in conflitto. Il ricco versus il povero. Il disoccupato versus l' occupato. Il bianco versus il nero. Una strada questa molto pericolosa che rischia di creare tensioni sociali che potrebbero sfociare in un escalation che nessuno di noi si auspica.

