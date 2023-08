Cronaca Tragedia ad Alghero: Donna in estrema indigenza perde la vita dopo giorni di agonia

Ad Alghero, una vicenda sconvolgente ha scosso la comunità locale. Una donna di 40 anni, in condizioni di profonda indigenza, è stata scoperta stesa su un selciato della città, avvolta in una coperta e in circostanze agghiaccianti: circondata da topi, con accanto un secchio utilizzato come toilette. Fu una vicina di casa a notare la situazione drammatica e a chiamare i soccorsi. Quando il team del 118 è arrivato sul posto, la donna era in uno stato critico. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nuova Sardegna, la sua condizione era il risultato di una combinazione di malnutrizione, mancanza di alloggio e una vita vissuta tra le difficoltà più estreme. In seguito all'allarme, la 40enne è stata prontamente trasportata alle Cliniche San Pietro di Sassari. Nonostante fosse stata posta in coma farmacologico, la donna ha purtroppo perso la battaglia per la vita dopo alcuni giorni di agonia. Questa tragica storia mette in evidenza le gravissime disuguaglianze e le sfide umane ancora presenti nelle nostre città e sottolinea la necessità di interventi concreti per aiutare chi si trova in situazioni di estrema vulnerabilità.