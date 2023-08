Cronaca Tragica scomparsa di Marina Masia a Baunei: Il cordoglio del Liceo Asproni e della città di Nuoro

La comunità scolastica del Liceo Asproni di Nuoro, inclusi il Dirigente scolastico Antonio Fadda, i docenti e il personale Ata, esprime profonda commozione per la scomparsa di Marina Masia, ex studentessa dell'istituto e sorella di Riccardo, anch'esso ex allievo. Marina, 28 anni, ha perso la vita durante un'escursione alle Piscine di Venere a Baunei in compagnia della sua famiglia. Dopo aver terminato il Liceo Asproni, Marina aveva proseguito gli studi in Medicina, completando l’Università e avviandosi verso la specializzazione. Gli insegnanti la ricordano con affetto per la sua gentilezza, il suo sorriso e le sue notevoli doti umane e scolastiche. Il tragico incidente è avvenuto mentre Marina, con i suoi familiari, si trovava su un gommone noleggiato a Cala Gonone. È stata colpita da una pianta caduta in acqua. Il suo corpo è stato recuperato dalla guardia costiera di Arbatax e trasportato a Cala Gonone. La procura di Nuoro ha avviato un'inchiesta sull'accaduto. Il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, ha manifestato il suo cordoglio su Facebook: “Con profonda tristezza apprendiamo della perdita di Marina Masia. Il nostro pensiero va alla sua famiglia. La sua scomparsa è un duro colpo per la nostra comunità. Esprimiamo le nostre condoglianze a nome di tutta la città e ci uniamo nel dolore alla famiglia Masia”.