AGGIORNAMENTO sulla tragedia di Baunei nella cala delle Piscine di Venere

Una giovane nuorese di 28 anni ha perso la vita, travolta da un albero che è precipitato dal costone sovrastante la spiaggia. Nonostante l'intervento tempestivo dell'elisoccorso di Areus da Sassari, la giovane è spirata tra le mani dei soccorritori.





Adesso, le domande rimangono sospese come l'aria pesante di quel pomeriggio: cosa è esattamente successo? La guardia costiera di Olbia, al momento, indaga su due ipotesi principali. Secondo alcune testimonianze, la vittima potrebbe essere stata colpita dall'albero mentre nuotava vicino al costone.





Tuttavia, una versione alternativa suggerisce che la ragazza fosse in procinto di fare un bagno, trovandosi in acqua fino alla cintola. Va detto che il comune di Baunei aveva previsto misure di sicurezza in quella zona, segnalando il pericolo con boe e cartelloni. Adesso è compito delle autorità stabilire se ci siano state negligenze o se si tratti semplicemente di un tragico incidente.





La procura di Nuoro ha aperto un'inchiesta e attende il rapporto dettagliato della guardia costiera. La speranza è che questo incidente porti maggiore consapevolezza e precauzione in luoghi dove la bellezza della natura può nascondere pericoli inattesi.

A Baunei, in un tranquillo pomeriggio in Ogliastra, si è consumata una tragedia inaspettata alla cala delle Piscine di Venere.