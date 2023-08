La rinascita dell'Anfiteatro Ivan Graziani: Alghero celebra una stagione di successi

Solo pochi anni fa, l'anfiteatro era un luogo dimenticato, segnato da abbandono e degrado. Eppure, grazie a un'azione concreta e decisa dell'amministrazione comunale di Alghero, con il supporto fondamentale delle risorse fornite dalla Regione, oggi questo prezioso patrimonio culturale splende di nuovo. Il Comune ha non solo restaurato l'anfiteatro, ma l'ha anche affidato alla Fondazione Alghero.





L'unione di sforzi tra la Fondazione, le agenzie e gli artisti locali ha creato una sinergia che ha ridato vita a questo spazio iconico. Il risultato? Alghero ha oggi uno spazio all'avanguardia per i suoi cittadini e visitatori, capace di attrarre un turismo di qualità, di stimolare l'economia locale e di diventare un faro per l'arte e la cultura. Questa trasformazione non è solo una testimonianza della visione e dell'impegno dell'amministrazione Conoci, ma anche della dedizione di tutti coloro che hanno contribuito alla riqualificazione e alla serie di spettacoli che hanno animato l'anfiteatro durante l'estate.





Il sindaco Mario Conoci ha espresso profonda gratitudine a tutti i collaboratori e ha condiviso la speranza che ogni visitatore e partecipante agli eventi dell'estate abbia goduto di momenti indimenticabili. In definitiva, con la rinnovata vitalità dell'Anfiteatro Ivan Graziani, Alghero si riafferma come destinazione prediletta per gli eventi estivi di risonanza. E si potrebbe dire che, sotto la guida del sindaco Conoci, Alghero non sta solo guardando al passato, ma sta anche pensando al futuro.

