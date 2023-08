Cagliari: Liberata e ripulita l'area dell'Anfiteatro occupata abusivamente

In seguito al completamento dell'intervento di "decostruzione degli allestimenti e di restauro dell’Anfiteatro romano" nel marzo 2022, il Comune ha assegnato un incarico di progettazione ad un gruppo di esperti, guidato dallo studio di architettura "Ortu, Pillola e associati". Questo progetto mira a garantire la tutela e la sicurezza del monumento, a sviluppare un'area destinata a spettacoli e a creare percorsi di collegamento con l’Orto botanico. Il percorso progettuale, ancora in fase di realizzazione, è stato intrapreso in collaborazione con l’Università di Cagliari e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Dopo vari incontri e sopralluoghi, il 6 aprile 2023 è stata presentata una prima versione del progetto alla Soprintendenza. Infine, nel meeting del 27 giugno 2023, al quale hanno partecipato il Sindaco Paolo Truzzu e la Soprintendente Monica Stocchino, è stato deciso che, una volta ottenuti i dati delle indagini geognostiche necessarie per completare il progetto, il Comune avrebbe inviato formalmente alla Soprintendenza il progetto di fattibilità tecnica ed economica per ottenere il relativo parere.

Ieri, mercoledì 23 agosto 2023, la Polizia Locale è intervenuta tempestivamente, dopo essere stata allertata solo 24 ore prima, sgomberando dalla mattina alle 7 l'area dell'Anfiteatro Romano, precedentemente occupata da due persone senza fissa dimora. Grazie alla cooperazione dei due individui e con il sostegno degli operatori del Servizio Politiche Sociali, l'azione si è conclusa senza intoppi. Parallelamente, il Servizio Igiene del Suolo ha curato la pulizia dell'area, eliminando i rifiuti accumulatisi non solo nel settore appena liberato, ma anche fino all'entrata dell'Anfiteatro. Inoltre, personale della Protezione Civile e dei Lavori Pubblici ha sigillato l'accesso abusivo in via Anfiteatro. Dalle 10, la struttura ha ripreso la normale attività, rendendosi accessibile ai visitatori. Sono tuttora in corso discussioni con la Sopritendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari, in vista della presentazione, al termine dell'estate, del progetto definitivo per la valorizzazione dell'Anfiteatro Romano.