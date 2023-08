Cronaca Alghero, incontro al gazebo: La rinascita dell'Italia sotto il Governo Meloni - Dialoghi e visioni per il futuro

Venerdì 25 Agosto, dalle 18:30 alle 20:30, il circolo di Alghero di Fratelli d'Italia sarà presente con un gazebo in Via Garibaldi (passeggiata Bousquet) per raccontare come il Governo Meloni stia cambiando l'Italia con i primi significativi risultati. I cittadini e i sostenitori di FdI potranno conoscere da vicino le azioni che stanno ridefinendo il futuro della Nazione. Il Governo Meloni ha dedicato risorse significative per rilanciare l'Italia in un momento cruciale e di questo se ne parlerà tra la gente illustrando i risultati già ottenuti e gli obiettivi che dovranno essere raggiunti in futuro. L'evento, che vedrà la partecipazione dell'On. Mauro Rotelli, Presidente dell'VIII Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, e dell'On. Barbara Polo, coordinatrice provinciale e membro della IV Commissione Difesa, sarà occasione per scambiare idee e considerazioni direttamente coi rappresentanti in parlamento del partito e per scoprire come l'Italia stia lavorando alla sua rinascita, guidata da una leader capace e motivata.