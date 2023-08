Cronaca Tragedia a Baunei: Donna di 28 anni perde la vita alle Piscine di Venere

In una tragica serie di eventi alle Piscine di Venere a Baunei, una giovane donna di 28 anni di Nuoro è stata vittima di un incidente mortale. Un albero, staccatosi da un costone, l'ha travolta. Nonostante l'intervento immediato dell'Elisoccorso di Areus, inviato dalla Centrale del 118 di Sassari, i tentativi dei medici di salvarla si sono rivelati vani. La donna, purtroppo, è deceduta sul posto. La comunità di Baunei e di Nuoro sono in lutto e in attesa di ulteriori dettagli sulla tragica vicenda. Notizia in aggiornamento.