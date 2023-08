Cronaca Nuoro: Fuga da permesso premio e arresto lampo della Polizia Penitenziaria

NUORO - L'assenza inaspettata di un detenuto del carcere di Nuoro dopo un permesso premio ha scatenato ieri sera, poco dopo le 19.30, un'operazione d'emergenza. Il Comandante di Reparto, Dott. Amerigo Fusco, allertato sull'incidente, ha immediatamente contattato la Questura e il Comando dei Carabinieri, innescando un'operazione di ricerca concertata. Pietro Mulargiu, Segretario Generale di Nuoro, e Giacomo Mascia del Coordinamento Regionale per la FP CGIL Polizia Penitenziaria, hanno esaltato l'efficacia e la prontezza delle forze coinvolte: "La sinergia tra le diverse forze dell'ordine e la capacità decisionale del Comandante Fusco hanno permesso di elaborare rapidamente una strategia. La determinazione e l'expertise del nostro personale sono state cruciali: in meno di un'ora, il fuggitivo è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia Penitenziaria di Nuoro". Questo episodio si pone come emblema dell'alta professionalità e dedizione delle forze dell'ordine sul territorio. Tuttavia, non passa inosservato il contesto più ampio in cui si inserisce. Mirko Manna, della FP CGIL Nazionale, sottolinea: "Queste azioni coraggiose dei membri della Polizia Penitenziaria illuminano la notte e meritano riconoscimento. È fondamentale che il Ministro Nordio volga uno sguardo attento alle complessità e alle esigenze delle carceri sarde". In un'era in cui le carceri sono spesso al centro del dibattito pubblico, episodi come questi ribadiscono la necessità di investimenti e attenzione nel sistema penitenziario sardo.