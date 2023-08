Cronaca La Sardegna e l'offesa inaccettabile: Solinas condanna l'Incidente al buffet gallurese

Un episodio che offende tutti, e che mi suscita, francamente, un po' di vergogna. La Sardegna vuole offrire ai propri visitatori, e lo ha sempre fatto, l'immagine di una terra accogliente, rispettosa, nobile nei sentimenti e nei modi. Questa immagine va in senso opposto, e vorremmo non averla mai vista. Così il Presidente della Regione Christian Solinas, in merito all'esposizione del corpo di una donna tra le pietanze di un buffet in un albergo della Gallura.