77 milioni di euro: L'estate calda delle compagnie aeree tra disservizi e rimborsi

Un'inversione di rotta che molti attribuiscono all'aumento dei voli durante la stagione estiva. Chi ha programmato viaggi per agosto e settembre, mesi di punta per le vacanze degli italiani, dovrebbe andare preparato, munito di pazienza e, soprattutto, consapevole dei propri diritti. Infatti, in caso di ritardi di oltre tre ore o cancellazioni con meno di 14 giorni di preavviso, il Regolamento Europeo 261/2004 entra in gioco, assicurando compensazioni tra i 250 e i 600 euro. Felice D’Angelo, CEO di ItaliaRimborso, ha rilasciato una dichiarazione in merito: “La situazione è critica. Ogni giorno, migliaia di passeggeri ci contattano, sentendosi abbandonati dalle compagnie. L'onda lunga di questi disservizi ha raggiunto cifre preoccupanti. Questi 77 milioni rappresentano l'emblema di un settore in difficoltà".





Un'eccezione riguarda eventi straordinari, come i recenti incidenti all'aeroporto di Catania. In tali circostanze, le compensazioni vengono annullate, ma rimangono valide le richieste di rimborsi per costi associati come trasporti, alloggi e pasti. In un panorama del genere, la consapevolezza dei propri diritti diventa fondamentale. ItaliaRimborso si propone come baluardo di difesa per i viaggiatori, offrendo assistenza continua attraverso il proprio portale online. In tempi turbolenti, avere un punto di riferimento affidabile è cruciale.

Un'emergenza a cielo aperto. Questa potrebbe essere la descrizione più efficace dell'attuale situazione delle compagnie aeree. I mesi di giugno, luglio e agosto hanno portato con sé non solo la calura estiva, ma anche una fitta pioggia di reclami. Secondo una stima dell'agenzia ItaliaRimborso, specializzata nella gestione dei sinistri aerei, si parla di ben 77 milioni di euro potenzialmente richiedibili dai passeggeri. Il trend di disagi sembra aver preso il volo, letteralmente. Un boom inatteso, ma ben documentato, di ritardi e cancellazioni ha visto raddoppiare i problemi da giugno a luglio.