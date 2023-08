Cronaca Nei vicoli di Desulo, Snoopy attende ancora l'ombra del suo padrone

La fedeltà di Argo, che ha atteso per anni il ritorno di Ulisse ad Itaca, e l'indimenticabile attesa quotidiana di Hachiko in stazione sono testimonianze universali della devozione canina. Ma in Sardegna, c'è una storia altrettanto toccante. Nel cuore di Desulo, tra le sue antiche stradine, Snoopy, un cane dal cuore grande, resta ogni giorno e ogni notte nel vicolo di fronte alla casa del suo padrone scomparso. Come se, in ogni momento, sperasse di vederlo apparire. Eppure, anche se la perdita è palpabile, la comunità si è unita attorno a Snoopy. Gli abitanti, conoscenti e meno familiari, gli offrono ogni giorno cibo, acqua e quel calore umano che sembra lenire, almeno in parte, la sua solitudine. Ha una cuccia dove rifugiarsi, e durante l'inverno, un angolo caldo dove riposare. Ma malgrado queste attenzioni, la fedeltà di Snoopy lo riporta sempre davanti a quella porta chiusa, come un silenzioso tributo all'amicizia indissolubile che ha condiviso con il suo padrone.