Barbara Berretta racconta le meraviglie del mare con un dipinto dedicato a Golfo Aranci

“Al centro dell’opera - spiega Barbara Berretta - ho lasciato lo spazio per la scritta dedicata a Golfo Aranci per la quale ho scelto il colore della passione e dell'amore, il rosso. Mi sono ispirata allo stile writing per richiamare la contemporaneità che contraddistingue questo meraviglioso e moderno paese”. L’esposizione, che aprirà al pubblico alle 20:00, è patrocinata dal Comune e rientra nel calendario di eventi estivi “Golfo Aranci Mon Amour”. Durante la serata del 26 agosto l’artista sarà presente per illustrare il dipinto e le tecniche pittoriche utilizzate per la sua realizzazione.

Dopo il successo della mostra “Cromo vibes” al museo archeologico di Olbia e la painting in live organizzata lo scorso 29 luglio a Golfo Aranci, a quasi un mese di distanza, sabato 26 agosto, Barbara Berretta ritorna nella splendida cornice di piazza dei Delfini con l’esposizione di “Mermaid’s melody”. L’opera, perfezionata dall’artista olbiese nell’ultimo mese con pittura ad acrilico in stile figurativo contemporaneo e con alcuni richiami alla street art, è dedicata a Golfo Aranci. Si tratta di omaggio che la pittrice ha voluto rendere al Comune gallurese per la sua grande ospitalità. Il dipinto su tela, di un metro e mezzo di lunghezza e larghezza, racconta le meraviglie del mare golfarancino immergendo lo spettatore in un’atmosfera unica e suggestiva. Colori accesi e un paesaggio marino mozzafiato, descrive un mondo incantato dove regnano pace e armonia. Figura centrale dell’opera è la Sirenetta, protagonista del sequel “The Little Mermaid” nel quale alcune scene sono state girate proprio nel Comune gallurese.