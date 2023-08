Ancora un ricordo di Carlo Mazzone - Sor Carletto per tutti

Il tecnico romano, uomo che godeva di moltissimo rispetto e ammirazione all’interno dell’intero panorama calcistico italiano, amato da tutti non solo per il suo valore come mister, ma soprattutto come persona, con il suo fare schietto e verace, mai banale e contrario ad atteggiamenti stereotipati, era un uomo di grandissima qualità, un “uomo vero”, che ha lasciato un’impronta indelebile nell’intero movimento calcistico del Belpaese. Moltissimi giocatori che ha allenato durante la sua gloriosa carriera (da Totti, a Pirlo, a Baggio, a Guardiola tanto per citarne alcuni), che sono tra i più importanti e talentuosi calciatori di tutti i tempi (nel caso dello spagnolo anche nella veste di allenatore), lo ricordano sui social (e non solo), riportando nel giorno della scomparsa messaggi di immenso affetto e apprezzamento.





Il pluridecorato mister iberico, ad esempio (che ha conosciuto Mazzone durante l’esperienza a Brescia nell’annata 2001-02), vincitore di moltissimi trofei prima da calciatore (Barcellona) e successivamente da coach (Bayern, Manchester City e Barca), ha più volte ribadito in moltissime interviste la straordinaria e imperitura stima verso il tecnico italiano, considerandolo addirittura come un secondo padre vista l’estrema vicinanza che l’allenatore ex Cagliari e Roma ebbe nei suoi confronti quando vi fu la difficile situazione relativa all’antidoping che all’epoca coinvolse il calciatore spagnolo. Sentimento dimostrato, una volta di più (nel caso ce ne fosse bisogno), anche nel giorno della morte del tecnico romano. Infatti, dopo aver saputo l’incresciosa notizia della scomparsa, il tecnico iberico, subito dopo la conclusione della gara disputata dal “suo” Manchester contro il Newcastle del neo acquisto Tonali (terminata con l’ennesima vittoria della compagine biancoblù per 1-0), mostrava, non solo una maglia che raffigurava Sor Carletto (anche con questo vezzeggiativo era noto il tecnico ex Ascoli da tutti i “supporters” italiani) nella celeberrima corsa sotto la curva atalantina, che mister Mazzone fece durante la partita Brescia-Atalanta del 30 settembre 2001 come risposta agli sfottò dei sostenitori bergamaschi nei suoi confronti, ma anche, immediatamente dopo, rilasciava affermazioni particolarmente toccanti e commoventi sull’allenatore italiano ricordandolo ripetutamente e dando un fortissimo abbraccio virtuale alla sua intera famiglia. Va inoltre ricordata un’intervista, sempre rilasciata dal tecnico del Manchester City, qualche anno fa, in compagnia dell’ex tecnico Arrigo Sacchi (due autentici monumenti del calcio) nel quale lo spagnolo ribadiva con forza la “grandezza” del tecnico nativo di Roma.





Un allenatore, Mazzone, indubbiamente con i piedi per terra, senza grilli per la testa, che ha avuto tutto ciò che è riuscito ad ottenere con grande sudore, sacrificio e spirito di abnegazione, non perdendosi mai d’animo anche nei momenti più bui e difficili del suo percorso professionale. Una persona che ha preferito costantemente persone vere e sincere come era lui, piuttosto che seguire individui famosi e importanti di qualsivoglia estrazione. Un uomo, l’allenatore romano, che ha sempre svolto il suo lavoro con estremo impegno e tenacia, un individuo onesto e perbene prima di tutto che si è guadagnato durante il suo intero “excursus” professionale il rispetto delle piazze dove ha allenato, ma anche la considerazione dei tifosi avversari che ne hanno sempre riconosciuto, non solo il merito, ma anche il suo spirito combattivo che era una delle sue principali peculiarità. Tra le molteplici parti d’Italia dove ha prestato la sua opera ricordi particolari serbano sicuramente i “supporters” di Ascoli, dove Mazzone non solo allenò (dal ‘68 al ‘75 prima e dal ‘80 al ’84 poi), ma anche svolse la sua attività da giocatore (dal 1960 al ’69), di Roma sponda giallorossa, squadra a cui il mister romano era legatissimo per ragioni di fede calcistica (fatto risaputo da tutti)) e di Cagliari, città dove ha portato il suo verbo calcistico per due volte negli anni ‘90. I tifosi fedeli ai colori rossoblù, infatti, lo hanno sempre reputato storicamente uno dei migliori e più preparati tecnici della compagine isolana. Un’autentica colonna, Mazzone, un emblema della storia del club sardo, che nonostante la spiacevole retrocessione avvenuta in quel di Napoli contro il Piacenza il 15 giugno del 1997 (unica retrocessione di Mazzone nel corso della sua incredibile carriera), gli hanno sempre riservato grandissimi onori ed enorme considerazione vista l’incredibile impresa portata a termine qualche anno prima (1992-‘93), allorquando il club isolano (grazie anche alla sua sapiente guida) riuscì a piazzarsi al 6° posto conseguendo l’ambito traguardo della qualificazione in Coppa Uefa (nella campagna europea si ebbe come allenatore il compianto Bruno Giorgi perché Mazzone “corse” dalla “sua” Roma).





Un ricordo, quello della qualificazione europea, che tutti in Sardegna (sportivi e non) rammentano ancora con straordinario piacere. Un grande tecnico, in definiva, Sor Carletto, ma prima di tutto un uomo, con uno stile appassionato, sano, genuino, con un modo di fare d’altri tempi che le nuove generazioni presenti sulla scena tecnica nazionale ci si augura raccolgano, con la certezza di aver trovato in lui non solo un esempio da seguire in campo, ma soprattutto nella vita di tutti i giorni.

Nella giornata del 19 agosto 2023 proprio quando il massimo campionato di calcio italiano era in procinto di alzare il sipario sulla nuova stagione, una terribile e inaspettata notizia giunge dalla città di Ascoli Piceno: la morte del grande allenatore di calcio, Carlo Mazzone.