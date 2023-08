Scandalo di Ferragosto: Hotel gallurese "serve" una modella ricoperta di cioccolato e sul web esplode l'indignazione

“Una ragazza in costume, ricoperta di cioccolato, stesa tra i pasticcini” – così l'ha descritta lui. E poi ha chiesto, un po’ perplesso, cosa ne pensassero i grandi capi di Alpitour, vista la connessione con l'hotel. Insomma, le reazioni sono state prevedibilmente intense. Molti hanno accusato l’hotel di voler fare un po' troppo lo spiritoso, mercificando il corpo della donna. Mazzieri ha poi raccontato come, dopo essersi lamentato con la direzione, gli hanno risposto semplicemente che si trattava della “statua di cioccolato”. La chicca? Sua figlia quattordicenne ha commentato con un eloquente: “Papà, che schifo!”





Voi Hotels, forse realizzando di averla fatta grossa, si è affrettata a chiedere scusa. Hanno dichiarato di essere mortificati e di non avere mai voluto rappresentare valori al di fuori di quelli che dicono di perseguire, legati all’Alpitour World. Alla fine, l'hotel ha promesso di fare di tutto per evitare simili figuracce in futuro. Ma come sanno tutti coloro che bazzicano sul web, una volta messo qualcosa lì, le chiacchiere continuano a girare. E queste non sembrano volersi fermare tanto facilmente.

Una modella ricoperta di cioccolato si piazza, o meglio, viene piazzata sul buffet d’un lussuoso hotel gallurese e il web s’infiamma. In pieno Ferragosto, al Voi Colonna Village di Golfo Aranci, qualche genio ha pensato fosse carino mettere una fanciulla in costume, cosparso di cioccolato fondente, come fosse un dolce di mezza estate. Federico Mazzieri, manager meneghino in vacanza, ha immortalato il tutto e lo ha sparato sul web, chiedendosi che tipo di "Vera ospitalità italiana" fosse quella.