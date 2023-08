Alberghi stellati e spiagge: Sardegna tra incrementi e controversie urbanistiche

Dopo una pausa, le attività al palazzo di via Roma hanno ripreso esattamente da dove si erano fermate, affrontando la questione urbanistica. In una seduta efficace, la commissione, sotto la guida del presidente Giuseppe Talanas (Fi), ha ascoltato diverse parti interessate. L'emendamento numero 856 è stato approvato a maggioranza. Ma come ci si poteva aspettare, non tutti sono stati entusiasti.





Gli ambientalisti, per esempio, non erano felici. Stefano Deliperi, del Gruppo di Intervento giuridico, ha espresso preoccupazioni legali. Pierpaolo Tilocca, rappresentando i costruttori edili, ha evidenziato l'approccio tardivo dell'emendamento. E simili sentimenti sono stati espressi da Federico Miscali della Rete delle professioni. Tuttavia, il presidente della commissione, Talanas, ha sottolineato che tutti i punti di vista sono stati ascoltati. Ora, resta all'Aula dare l'ultimo verdetto una volta ripresi i lavori.

Nuovi alberghi a cinque stelle nella Sardegna potrebbero veder un aumento di spazio, grazie a una proposta approvata dalla quarta commissione del Consiglio regionale 'Governo del territorio'. L'emendamento suggerisce un incremento volumetrico del 25% per le nuove strutture e del 15% per quelle già esistenti, e ciò, interessantemente, senza alcun incremento nei posti letto. Questa proposta include anche strutture nelle zone F, vicine alla battigia.