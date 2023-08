Cronaca Una tragedia familiare ad Iglesias, tra coltelli e balestre

IGLESIAS - Nelle viscere di una Sardegna apparentemente sonnolenta, si nasconde una tragedia familiare che riecheggia la drammaticità delle cronache di un tempo. Un uomo di 58 anni, noto alle forze dell'ordine e schiacciato dal peso di una disoccupazione che sembra averlo reso più fragile e irascibile, ha ceduto alla rabbia, aggredendo con una violenza inaudita i suoi genitori, mandandoli all'ospedale. Questo episodio, da solo, sarebbe già sufficiente a disegnare il quadro di una società in crisi, dove l'affetto familiare viene scalfito dalla rabbia e dalla frustrazione. Ma il racconto non finisce qui. I carabinieri del Radiomobile, con l'occhio sempre attento e vigile, hanno rintracciato l'uomo mentre trasportava, con un fare quasi noncurante, due coltelli a serramanico e una balestra, pronta a scoccare, all'interno di una busta di plastica. Un dettaglio, questo della balestra, che dona al racconto un tono quasi shakespeariano, rendendo l'intera vicenda ancora più macabra. Le armi sono state prontamente sequestrate, attese ora come silenziose testimonianze di un atto folle, in una sala d'udienza presso il Tribunale di Cagliari. Mentre il cuore della Sardegna batte forte e prega per i due anziani, ora ricoverati all'ospedale Sirai di Carbonia, la domanda che sorge spontanea è: come siamo arrivati a questo? Come può una terra così ricca di storia e cultura nascondere tragedie così amare? Una riflessione che ci porta ad interrogarci sulla società in cui viviamo, in attesa che la giustizia faccia il suo corso, sperando sempre che episodi come questo rimangano rari e isolati. E che il tessuto sociale sardo, e italiano, possa trovare il modo di risanare le sue ferite, iniziando proprio dal nucleo familiare.