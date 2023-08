Cronaca Porto Torres: Quando aprire una mail costa un euro...

Ah, l'Italia! Terra di bellezze naturali, di arte, cultura e... rincari creativi! Se pensavate che l'estate dei rincari fosse solo un tormentone mediatico, avete sbagliato di grosso. E' diventato l'ultimo sport nazionale, un mix tra la corsa agli ostacoli e la riscossione di tributi da far invidia a un esattore di tasse medievale. Prendiamo ad esempio il toast bifronte di Gera Lario. Perché, cari lettori, se un tempo si poteva impugnare una spada per dividere qualcosa (chiedere a Re Salomone), oggi ci si vede addebitare 2 euro per il coraggio di dividere un toast in due. E che toast doveva essere! Magari veniva con una benedizione speciale che, purtroppo, si è persa durante il taglio. Ma lasciamo perdere la ristorazione e voliamo verso il Nord Sardegna, dove una lettrice si è vista addebitare un euro per aver osato inviare una mail. Sì, avete letto bene. Una. Mail. Se finora pensavate che aprire una mail fosse un'azione quotidiana, siete fuori moda. Ora ha un prezzo. Una nostra intrepida lettrice, ha pagato un euro per un foglio e due secondi di 'arduo' lavoro di apertura di un'email. Chissà, forse il mouse era d'oro. O magari era un antico rituale di Porto Torres che noi comuni mortali non possiamo comprendere. Così ci ritroviamo, in questa torrida estate, a riflettere sull'arte antica e puramente italiana di saper fare arte di sopravvivenza al momento giusto, con la scusa giusta. E come ogni buon artista che si rispetti, ci lasciano anche una prova del loro talento: lo scontrino. La sventurata si chiede se il costo delle mail, come delle telefonate, è di chi le fa e non di chi le riceve. Forse, cara lettrice, in questa Italia del rincaro estivo, la risposta non è così scontata. O forse, solo forse, è il momento di tornare alle lettere cartacee e ai piccioni viaggiatori. A meno che, ovviamente, non ci facciano pagare per l'aria che respiriamo. Ma chissà, l'estate non è ancora finita...