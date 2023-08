La Sardegna e il nuovo gioco del Viminale: Spiagge, migranti e circolari

L'antico criterio, quello che prendeva in considerazione la noiosa proporzionalità rispetto alla popolazione residente, era evidentemente troppo semplice e diretto. Così, a quanto pare dal Corriere della Sera, ora abbiamo un nuovo parametro in gioco: l’estensione territoriale della regione. La Sardegna, con le sue vaste estensioni, ovviamente subisce la novità con un certo peso: ben il 30%.





E mentre i sardi si godono le proprie spiagge, magari ignari, le statistiche del ministero dell’Interno segnalano al 15 agosto solo 2.098 fortunati immigrati in accoglienza nell'isola, di fronte ai 132mila totali in Italia. E, ahimè, quest'anno abbiamo avuto l'onore di accogliere 102 mila nuovi "ospiti" sul suolo italiano.





Una cifra che farebbe svenire chiunque, costringendo - come potete immaginare - a nuove regole. Nel frattempo, la Prefettura di Cagliari si è messa d'impegno, inviando avvisi alla ricerca di strutture da adibire a centri di accoglienza.

La Sardegna da meta dei sogni estivi, potrebbe diventare l'indirizzo preferito dei migranti, se il buon vecchio Viminale non dovesse frenare questo fenomeno in crescita. Grazie al ministro dell'Interno, Matteo Pientedosi, che con la sua recente circolare ha pensato di rivedere i criteri di distribuzione degli ospiti - o come alcuni potrebbero dire, "ospitati forzati" - sul territorio nazionale.