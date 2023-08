Tutto in un battito di cuore: Mattina di tragedia a Riola Sardo





Alcuni passanti, mossi da un innato senso di solidarietà, sono stati i primi a soccorrerlo. Poco dopo, gli operatori del 118 hanno raggiunto la scena, mettendo in atto ogni sforzo possibile per strappare l'uomo alle grinfie della morte. Tuttavia, la sua morsa si è rivelata implacabile. Mentre Riola Sardo cercava di metabolizzare l'inaspettato evento, i carabinieri del luogo hanno iniziato con meticolosità gli accertamenti di legge.





Una dimostrazione, se ancora ce ne fosse bisogno, di come la vita possa scivolare via nell'arco di un attimo, trasformando un normale inizio di giornata in una pagina di cronaca.

Nella luminosa alba di Riola Sardo, mentre il paese ancora sbadigliava tra le sue antiche strade, un uomo di 78 anni ha varcato la porta di casa, ignaro che sarebbe stata l'ultima volta. L'atmosfera placida della mattina è stata spezzata dall'irruzione dell'inesorabile: un malore improvviso l'ha colto di sorpresa, proiettando un'ombra di tristezza sulla piazza centrale. Immediata la reazione del paese.