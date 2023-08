Sbarchi in Sardegna senza fine - Altri 24 ospitati nel centro d'accoglienza di Monastir





A Sant'Antioco, poco dopo l'una, dodici uomini e una donna sono stati “accolti” dai carabinieri. Ma la notte non aveva finito di regalare sorprese. Ancora a Sant'Antioco, ma questa volta spostando lo sguardo su Cala Piombo, altri undici sono stati intercettati. Tutto sommato, 24 anime in cerca di un futuro, o forse solo di una pausa dal loro tormentato passato.





E la risposta dell'Italia? La solita. Identificazione, prassi, e poi un biglietto per il centro di accoglienza di Monastir. Un rito ormai rodato, che però non sembra avvicinarci a una soluzione vera. Mentre i politici si lanciano accuse, il Mediterraneo continua a raccontare storie, e noi, in qualche modo, restiamo spettatori.

Eccoci ancora. Una di quelle notti in cui il mare calmo sembra quasi invitare. Ma non si tratta di turisti alla ricerca di vacanze estive; sono quei disperati che, da un Nord Africa in tumulto, sperano di trovare rifugio sulle nostre coste.