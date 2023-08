Notte movimentata a Golfo Aranci, malviventi a colazione con la cassa

E poi? Poi via, veloci come il vento, probabilmente verso una macchina e degli amici in attesa. Sembra quasi uno di quei racconti di Hemingway, ma con meno glamour e più realismo crudo. I carabinieri di Olbia, che ho avuto modo di conoscere in altre circostanze, sono uomini pratici e concreti. Già sono al lavoro, con quella Procura di Tempio Pausania che ha sempre avuto un fiuto particolare per questi casi. E c'è di più. Pare che l'hotel abbia delle telecamere di sicurezza. Non quelle antiquate, ma di quelle moderne, nitide.





Quindi, chi sa? Magari avremo presto dei volti da associare a questa notte movimentata. Mi ha sempre affascinato come, in luoghi dove la natura canta la sua bellezza, l'uomo possa compiere gesti tanto sgraziati. Ma questa è la vita, con i suoi alti e bassi. E mentre attendiamo novità dai carabinieri, mi auguro che Golfo Aranci torni presto a essere quel luogo pacifico che tutti amiamo.

E così, mentre Golfo Aranci dormiva sotto le stelle, all'Hotel Baia Aranzos la notte è stata tutt'altro che tranquilla. Un receptionist, che si immaginava probabilmente di trascorrere una notte come tante, all'improvviso si è trovato di fronte due energumeni con il volto mascherato e le mani non propriamente vuote. E come poteva fare diversamente, ha consegnato il contenuto della cassa: diverse migliaia di euro che i malintenzionati hanno raccolto come fosse frutta matura.