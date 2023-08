Cagliari e le promesse Infrante: L'ombra dei Pinus perduti di Via Italia





Coinvolti il Comune di Cagliari, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari. Attraverso un comunicato ufficiale sul sito istituzionale hanno "rassicurato" la cittadinanza che li avrebbero sostituiti dopo poche settimane.: “A partire dal prossimo 10 maggio inizierà l’intervento di eradicazione delle ceppaie dei Pinus schiantati e/o abbattuti in Via Italia a Pirri, a causa dell’evento atmosferico avverso del novembre 2021.





Nelle settimane successive, si procederà alla sostituzione delle piante con la messa a dimora di oltre 20 esemplari di Pinus pinea.” Son tornato dopo un anno e mezzo e nulla è stato fatto dalla Giunta Truzzu, niente alberi, niente rimozioni dei ceppi e marciapiedi distrutti e pieni di aliga.

Via Italia - Pirri- Cagliari: A Maggio 2022 hanno abbattuto una ventina di Pinus di oltre 70 anni. In particolare, la Via Italia, essendo realizzata da ben più di 70 anni, è catalogabile quale “bene culturale” (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e, prima di una sua solo eventuale dichiarazione di “non interesse culturale”, qualsiasi modifica (compreso il taglio degli alberi) dev’essere preventivamente autorizzata dalla competente Soprintendenza.