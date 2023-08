Il tramonto del reddito di cittadinanza: Dalle promesse non mantenute all'assegno d'inclusione

L’ultimo esempio? Il Reddito di Cittadinanza, esaltato come la cura di tutti i mali del Bel Paese, e che invece si è rivelato, nel suo complesso, un dispendioso miraggio.





Proposto come emblema di giustizia sociale, ha paradossalmente rischiato di trasformare i suoi beneficiari in pigri osservatori della loro triste condizione, scoraggiando, in molti casi, l'aspirazione a una vera autonomia economica e lavorativa. Mentre le voci di fondo si chiedono: quali vantaggi tangibili ha apportato al tessuto economico e sociale? L’invio di 169mila sms ha segnato la fine di una storia che si è mostrata, alla prova dei fatti, come un esercizio burocratico più che un vero progresso.





Oggi, navigando nelle acque di un nuovo capitolo, emerge l'Assegno di Inclusione, un tentativo di correzione. Una cifra che oscilla fino ai 350 euro. Ma dietro questi numeri, resta la domanda: stiamo ancora pedissequamente marciando sulla strada dell’assistenzialismo? La misura, quantunque spacciata come innovativa, riflette piuttosto l'ammissione di una navigazione in acque tumultuose. E se la promessa dell'Assegno di Inclusione suona come una melodia dolce all’orecchio del cittadino in difficoltà, c’è da sperare che non sia solo una variazione sullo stesso tema, ma un'evoluzione sincera verso una politica di empowerment e crescita.





Il Supporto per la Formazione e il Lavoro, inteso come boccata d’ossigeno, non fa che rafforzare l'idea che si stia cercando di rimediare in extremis. Una mossa di chi ha finalmente compreso l’errore, ma forse troppo tardi. L’Italia ha bisogno di soluzioni pragmatiche, non di chimere che drenano risorse preziose.





Il ritorno al lavoro come cardine, la formazione come investimento e non meri sussidi, dovrebbero guidare il futuro dell’Italia. In una nazione che ha dato al mondo arte, cultura e genio, è il momento di risvegliare la sua intrinseca grandezza: investendo nelle capacità di ogni singolo cittadino. In sintesi, meno sogni utopici, e una decisa virata verso la concretezza.

La storia economica e sociale italiana, come una sorta di Dejà-vu, ha mostrato ancora una volta un ciclo tipico: le promesse rivoluzionarie seguite dalla dura realtà.