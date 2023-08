Rinascita a Cagliari: Nuova Icom inaugura l'era d'oro del porto canale con investimenti milionari

L'obiettivo? Eretto uno stabilimento pionieristico nel settore della carpenteria industriale." Questa mossa rappresenta una vera e propria iniezione di vitalità, prevedendo la creazione di 500 nuovi posti di lavoro, alimentata da un robusto investimento di 14 milioni di euro. "Questo non solo attirerà altre imprese produttive, ma segnerà anche l'alba di un nuovo capitolo per la zona economica speciale del sud Sardegna," aggiunge Tocco, assicurando il pieno appoggio del consiglio al programma in corso. "Grazie agli incentivi legati al progetto portuale, stiamo puntando su una sfida che potrebbe determinare un futuro prospero per la nostra Isola.

La rinascita del porto canale di Cagliari è alle porte, e ciò che stiamo vedendo è solo l'inizio di un'era promettente per la struttura", esordisce Edoardo Tocco, presidente del Consiglio comunale, riflettendo sull'ingresso della Nuova Icom nello scalo industriale. "Abbiamo davanti un progetto ambizioso, destinato a rivoluzionare il panorama imprenditoriale non solo locale ma di tutta l'area circostante.