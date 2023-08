La riscossa del turismo in Sardegna, tra numeri e futuro





E chi ce lo racconta? Il dossier dell'ufficio studi di Confartigianato Imprese Sardegna, che ha scrutato con occhio attento i numeri dell'ISTAT e della Banca d'Italia. La Sardegna, nel 2022, ha brillato tra le top 5 mete regionali, con una prevalenza di soggiorni prolungati nell'arco dell'estate. Ebbene sì, l'isola ha accolto quasi 10 milioni di turisti tra luglio e settembre, con un incremento esponenziale delle presenze straniere. Tuttavia, non tutto è oro quel che luccica. Se confrontiamo l'estate 2022 con quella del 2019, notiamo una leggera flessione delle presenze.





Ma il verdetto? Il turismo estero è l'asso nella manica della Sardegna. Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, sottolinea l'importanza di promuovere le meraviglie sarde e il "viver bene" dell'isola. Il messaggio? Dobbiamo sedurre, affascinare, catturare. In una panoramica più ampia, i dati del 2022 mostrano un riassestamento e una ripresa rispetto al periodo pre-pandemia. E mentre le presenze straniere schizzano verso l'alto, la Sardegna vede una crescita esemplare solo in Nuoro-Ogliastra. E chi regna in cima alla lista dei comuni più amati? Arzachena, seguita da vicino da Alghero, Orosei e Olbia. Ecco la Sardegna, un gioiello nel cuore del Mediterraneo, che continua a brillare nonostante le tempeste passate.

Se la Sardegna fosse un magnete, i turisti stranieri sarebbero le sue particelle attratte. E come negare il fascino magnetico di questa terra quando, nel 2022, oltre sei milioni di questi 'viaggiatori d'oltremare' hanno riversato nei forzieri sardi l'ammontare di ben 1,2 miliardi di euro? Una crescita sorprendente che supera addirittura quella del 2019. L'estate 2023 ci presenta una Sardegna in fiore. Il turismo fiorisce in ogni angolo, con Sassari-Gallura che spicca con oltre sei milioni di visitatori, e la corona va ad Arzachena che trionfa con oltre un milione di presenze.