La Maddalena: partire dalla famiglia per ritrovare il buon senso perduto tra le nuove generazioni

Un insegnamento che restava indelebile nella mente dei bambini. Purtroppo oggi molti genitori non sono in grado di trasmetterli ai figli, perché sono i primi loro a non rispettarli”. Difficile dargli torto. L’aspetto principale che emerge dalla lettura di “La Via della Felicità” è che l’autore ci mette nella condizione di porci dalla parte di chi quelle situazioni le avrebbe subite e, di conseguenza, a una persona di buon senso viene spontaneo vedere ciò che certi nostri atteggiamenti possono creare negli altri. Nella prima pagina l’autore L. Ron Hubbard scrive: ”La vera gioia e la vera felicità non hanno prezzo. Se non si riesce a sopravvivere, non si possono ottenere gioia e felicità.” Quei consigli pratici sono i margini della carreggiata, se avremo il buon senso di metterli in pratica e se, nonostante i possibili errori, avremo la capacità di tornare sulla corretta via, avremo contribuito in prima persona nella costruzione di una società migliore. Info: www.laviadellafelicità.it

Sulla scia dell’ottima accoglienza della scorsa settimana da parte dei commercianti di La Maddalena, è proseguito nella mattinata di lunedì 21 agosto, l’impegno dei volontari della Fondazione “La Via della Felicità” con lo scopo di diffondere i precetti improntati al buon senso, contenuti nel libretto del filosofo L. Ron Hubbard. Sembrerà quasi una banalità ricordare dei valori come: “abbi cura di te stesso”, oppure “Sii moderato”, o “evita il libertinaggio”, o “Fai fronte ai tuoi obblighi”, e ancora “Cerca di trattare gli altri come vorresti che gli altri trattassero te”, per citare solo qualcuno tra i 21 precetti contenuti nel libretto; sicuramente considerare di vivere questi valori liberamente e da protagonisti, non come un qualcosa di imposto, cambia il senso del messaggio dal punto di vista dell’impegno personale. Sono numerose le persone che sfogliando il libretto lamentano come “questi valori un tempo erano insegnati in famiglia e nelle scuole.