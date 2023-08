Dall'ASPAL alla nuova era: un ponte per il lavoro tra formazione e 350 euro mensili - In atto la transizione dell'RDC





E la Sardegna? Beh, ci sono circa cinquemila persone in attesa, e di queste, 1760 attendono un segno. Ada Lai, che rappresenta il settore Lavoro, fa una promessa: nessuno sarà lasciato indietro. La Regione si muoverà affinché questo passaggio dal Reddito di Cittadinanza alle nuove misure governative sia il più fluido possibile, e - ovviamente - senza troppi sussulti. L'idea, sembra, è offrire formazione che sia effettivamente utile per il mondo delle imprese. Se l'INPS vi ha scritto e avete tutte le carte in regola, dal primo settembre potrete far valere la vostra posizione tramite il portale SIISL. Una volta fatto, vi basterà aggiornare o firmare il Patto di Servizio GOL.





E poi? Formazione, qualificazione e un sussidio di 350 euro al mese per un anno. Non male. E per chi ha la testa tra le nuvole, l'Assessorato del Lavoro, con l’aiuto di ASPAL e CPI, partirà con una campagna informativa, che - speriamo - farà luce su questa giungla di procedure e protocolli. E certo, anche l'INPS e l’ANCI ci metteranno del loro. Vi auguro buona fortuna. E ricordate: la burocrazia è un labirinto, ma c'è sempre una via d'uscita.

Dunque, all'italiana, i centri ASPAL si apprestano a dare una mano in quella che potremmo definire la transizione del Reddito di Cittadinanza. A breve, chi è rimasto nel limbo riceverà un messaggino o una mail, come a dire: "Ehi, ci siamo anche noi!". Per coloro che si sono persi nella nebbia burocratica, invece, ci sarà una telefonata. Dall'1 settembre, lo Stato lancia un nuovo strumento: il "Supporto per la formazione e il lavoro".