Le imprese del Nord Sardegna potranno partecipare all’edizione 2023 degli eventi B2B Mirabilia a Lipari

Nel dettaglio, il Mirabilia Food & Drink vedrà protagonisti degli incontri B2B gli imprenditori del settore agroalimentare e vinicolo e buyers internazionali provenienti da Paesi, come Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia, Emirati Arabi. La Borsa Internazionale del Turismo Culturalecoinvolgerà negli incontri B2B gli imprenditori del settore turistico (tour operator, agenzie di viaggio, albergatori e agenzie di incoming) e buyers esteri (operatori incoming, decision manager, buyers luxury travel). COME CANDIDARSI Le imprese interessate dovranno prendere visione della circolare informativa relativa al proprio settore di appartenenza, contenente programma, servizi offerti, requisiti e modalità di adesione ai B2B Mirabilia.





L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente tramite form onlineindicato nelle circolari informative o cliccando sui seguenti link. Per candidarsi al Mirabilia Food&Drink VII edizione è necessario iscriversi entro il 7 settembre 2023, al link: https://www.b2match.com/e/mirabilia-food-and-drink-2023 Per candidarsi alla Borsa Internazionale del Turismo Culturale XI edizione è necessario iscriversi entro il 14 settembre 2023, al seguente link: https://www.b2match.com/e/mirabilia-tourism2023 I posti disponibili sono 5 per le imprese del settore turistico e 5 per quelle del settore agroalimentare. La selezione avverrà, previa verifica dei requisiti, sulla base dell’ordine d’arrivo delle domande di partecipazione.

La Camera di Commercio di Sassari promuove la partecipazione delle imprese appartenenti ai settori del turismo e dell’agroalimentare all’edizione 2023 della XI Borsa internazionale del turismo culturale e della VII Mirabilia Food & Drink, in programma nell’incantevole cornice di Lipari il 16 e 17 ottobre prossimi. I due eventi B2B, promossi in collaborazione con Unioncamere, rientrano nelle azioni di Mirabilia Network, l’associazione – nata per valorizzare luoghi inaspettati di significato storico, culturale e ambientale nei siti patrimonio dell’UNESCO – che mette in rete 18 enti camerali, tra cui la Camera di Commercio di Sassari.