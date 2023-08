Riciclaggio di denaro e pericoli per l’economia della Sardegna

Da questo l’impresa mafiosa attinge una forza senza precedenti, in grado di permettere in contesti di economia legale una concorrenza sleale e insostenibile. Favorendo la marcescenza del tessuto economico sano locale, si scatena un rapido effetto domino che vede le imprese della malavita o ad essa vicine acquistare rapidamente tutto. Le migliori attività commerciali, specie quelle nei “salotti” delle città vengono trasformate in scontrinifici.





Le organizzazioni mafiose in questo usano il fisco come ulteriore strumento di riciclaggio. Ebbene le istituzioni, non solo quelle preposte alla repressione, ma maggiormente quelle di indirizzo politico del luogo devono vigilare seriamente su evidenti anomalie. Nemmeno la nostra Alghero può dirsi al sicuro da questi fenomeni e bisognerebbe considerare maggiormente il pericolo di concentrazioni di potere economico, costituitesi in brevi lassi di tempo. I soldi della malavita si riconoscono e puzzano talmente forte che è impossibile non notarli. Il radicamento delle imprese di mafia costituisce la morte di un territorio. Non porta lavoro e il “pane” che somministrano è avvelenato, generando una dipendenza che sfocia nel controllo assoluto.





Il punto di non ritorno è costituito dall’influenza politica che questi gruppi economici possono ottenere. Controllare la politica locale per loro costituirebbe la metà finale che si prefiggono. Orbene la Buona Politica per Alghero ritiene indispensabile vigilare su questi fenomeni, non tollerando minimamente che qualcuno possa diventare padrone a casa nostra usando il crimine come strumento di competizione economica. La tutela politica della “salute” del settore imprenditoriale locale è una sfida che vogliamo portare avanti con determinazione e coraggio. Alghero sta cambiando faccia rapidamente e ciò che si intravede desta inquietudine.





Gli scenari di crisi, evidenziati anche in questa stagione turistica nel terzo settore, preoccupano in virtù di un fenomeno, come quello del riciclaggio di denaro, già a regime da tempo nella nostra Isola. I sequestri e le confische di beni alle mafie ammontano ormai a centinaia e centinaia di immobili. Il principale business in grado di concedere una preponderanza economica è sempre quello del narcotraffico, affiancato da altre fattispecie criminali.Il coordinamento cittadino della Buona Politica per Alghero