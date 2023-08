Allevatore ottantenne incornato a San Martino: il caprone attacca, l'elicottero soccorre

Era sabato sera, e Giuseppe stava svolgendo il suo dovere, accudendo gli animali, quando il caprone ha deciso di sfidarlo, caricandolo e colpendolo con forza nella schiena e nei glutei.





Gli eroici uomini del 118 sono intervenuti, e viste le ferite di Giuseppe, lo hanno fatto volare all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia a bordo di un elicottero dell’Areus. Fortuna vuole che per il nostro Giuseppe non ci sia pericolo.

Un allevatore di 80 anni, Giuseppe Lai - che in gioventù si dilettava come ferraiolo - ha avuto un incontro poco piacevole con un caprone in una campagna di San Martino, nei pressi di Arzana.