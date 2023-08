Associazioni balneari contro il trasferimento di competenze: "Un passo indietro dannoso"

Con l'attesa di una risoluzione definitiva sul Demanio da parte del Governo centrale, le associazioni sottolineano l'importanza di mantenere la competenza a livello regionale, garantendo così una certezza giuridica e prevenendo ulteriori complicazioni e contenziosi che potrebbero danneggiare il settore nel suo complesso. Inoltre, vi è forte critica sulla tempistica e sul modo in cui questa proposta è stata presentata. "Si tratta di un passaggio sottotraccia, operato a fine legislatura, senza un adeguato confronto con chi opera direttamente nel settore", si legge nel comunicato. Infine, se la preoccupazione principale fosse la mancanza di personale a livello regionale, la soluzione, secondo le associazioni, dovrebbe essere quella di rafforzare e arricchire l'organico con nuove figure specializzate, piuttosto che attuare decisioni precipitose e dannose per un'industria così vitale come quella balneare. Con queste parole, le associazioni Sib, Fiba e Itb lanciano un forte segnale, chiedendo un ripensamento e un dialogo costruttivo per il bene del settore balneare sardo.

Le associazioni balneari Sib, Fiba e Itb si sono unite per manifestare il loro profondo dissenso in merito all'emendamento proposto dagli Onorevoli Peru e Tunis, in riferimento al trasferimento di competenze sulle concessioni demaniali marittime a fini turistico-ricreativi. In una nota congiunta, le associazioni dichiarano: "L'azione della Giunta Solinas di mantenere le deleghe in mano alla Regione è stata un cambiamento positivo, introducendo trasparenza e assicurando parità di trattamento ai concessionari sardi. Dopo anni che possono solo essere paragonati a un periodo oscuro, quasi medievale, è impensabile tornare indietro, mettendo a rischio progressi fatti e affrontando potenziali conseguenze negative che in passato abbiamo già dovuto subire."