La Sardegna sarà la nuova Provenza: Qui presto il boom del rosé

"Guardate il mercato italiano", suggerisce Jean-Paul. "Sta maturando, si sta riscaldando all'idea di rosati sofisticati. Anche se la domanda globale di vino mostra segni di stanchezza, c'è un aumento delle consumatrici, e indovinate? Sono innamorate del rosé. È un vino che parla alle donne: leggero, rinfrescante, elegante e non ti svegli con un mal di testa come può accadere con alcuni bianchi." Ma c'è un altro fattore a gioco: la giovinezza. Per la generazione tra i 25 e i 40 anni, il rosé non è il vino dei loro nonni. È fresco, moderno, versatile e, perché no, perfetto per una foto su Instagram. Jean-Paul guarda alla Sardegna con occhi ambiziosi: "Qui abbiamo cantine con un potenziale incredibile. L'isola produce attualmente una varietà di vini rosati, ma potrebbe davvero dare molto di più. E il Cannonau, famoso vitigno rosso? È come l’antenato della Grenache. Il mio sogno? Trasformare la Sardegna nella 'Provenza italiana del rosé'."

Il panorama vinicolo italiano ha una nuova stella nascente: il vino rosato. Magari ancora un piccolo giocatore in un campo dominato da pesi massimi, ma sta guadagnando velocemente terreno. La Francia, con la sua Provenza ad affermare la tendenza, vede il rosé coprire una quota impressionante del 35% del mercato dei vini. Mentre il mondo si ferma al 10%, l'Italia è ancora timida con un 4%. Ma c'è un fermento nell'aria, e Jean-Paul Tréguer lo sente. Questo francese ha lasciato un'agenzia pubblicitaria di successo nella romantica Parigi per costruire qualcosa di nuovo nella soleggiata Sardegna: un vino rosato chiamato "So Chic!".