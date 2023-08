Dalla costa di Sant'Antioco a quella di Villasimius, le onde portano nuovi volti

Uomini in cerca di un futuro, giunti sulle coste sabbiose del sud ovest sardo. Stamane, invece, a Campulongu, dove l'azzurro del mare s'incontra con il verde della costa sud est, cinque individui sono stati "salutati" dai primi bagnanti del giorno, e poco dopo, dalla Guardia di finanza.





La burocrazia non perde tempo: per tutti, il passaggio obbligato è l'identificazione della Questura e poi il viaggio verso il centro di accoglienza di Monastir. Un benvenuto, tutto sardo, in questa Europa che a volte sembra dimenticarsi delle sue frontiere.

Una scena d'altri tempi, ma che oggi si ripete con frequenza preoccupante: ieri, mentre il sole iniziava a scaldare le spiagge di Maladroxia, a Sant'Antioco, diciassette figure emerse dall'orizzonte si sono avvicinate alla riva.