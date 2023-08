Barracelli: Cronaca di una delusione annunciata - Continuano le proteste

Eppure, dopo trentacinque anni dalla sua istituzione, la legge attuale appare antiquata e inadeguata. Le assicurazioni date? Mere parole al vento. Nonostante la chiara definizione di Barracelli nello Statuto della Regione come parte integrante della polizia locale, le loro funzioni restano ambigue. Le proposte degli operatori, basate sulla superata legge n.25 del 1988, vengono costantemente messe da parte, nonostante l'avviso concorde del Ministero dell'Interno e della Giustizia. Nonostante la chiara necessità di classificarli come “polizia locale rurale”, data la loro funzione istituzionale, la Regione si ostina a vederli come volontari. Questa confusione è evidente anche nella formulazione di protocolli e nella valutazione annuale delle loro attività. È cruciale sottolineare che, mentre i Barracelli ricevono un compenso, anche se simbolico, per il loro impegno, il loro ruolo va ben oltre il semplice volontariato.





Contribuiscono in maniera significativa alla sicurezza e protezione delle aree rurali, agli interventi antincendio, alla gestione di eventi e, spesso, agiscono in sostituzione o in supporto alle forze di polizia. Pur avendo atteso decenni, finalmente è stata data loro l'opportunità di partecipare ai corsi di formazione sponsorizzati dall'Assessore agli Enti Locali, Aldo Salaris. Tuttavia, questi corsi si sono rivelati insoddisfacenti, caratterizzati da imprecisioni e lacune. In conclusione, la valutazione del nostro operato nella legislatura attuale è chiaramente negativa. Nonostante la dedizione, ci sentiamo trascurati e non adeguatamente riconosciuti. Resta da vedere se, prima delle imminenti elezioni regionali del 2024, verranno prese misure concrete o se si ripeteranno gli stessi errori del passato. E ricordiamo, la pandemia non può essere la solita scusa.





Firmato, S.A.B. SINDACATO AUTONOMO BARRACELLI

Recentemente, la voce dei Barracelli di Ozieri ha risonato sui notiziari locali, richiamando l'attenzione su una questione secolare: l'urgente necessità di un riferimento normativo aggiornato, che possa finalmente risolvere le controversie come quella emergente. Con grande ottimismo, durante la legislatura attuale, si sono tenuti incontri con le figure chiave della politica sarda e dell'Assessorato regionale agli Enti Locali. Queste riunioni sembravano promettere un nuovo inizio per la tanto attesa riforma del settore, richiesta con forza dai 6.000 operatori di polizia rurale.