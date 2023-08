Sardegna: Quel paradiso "Prestato" a chi non gli appartiene

Cala Mariolu, recentemente incoronata come il mare più bello d'Italia, si è vista sfilare il titolo e il fascino, trasportati senza permesso sulle coste di Corfù, grazie ad una foto fuorviante sulla pagina Facebook "Hellenic World". Eppure, chi conosce bene quel lembo di costa sa benissimo che nessuna altra località potrebbe vantare tale bellezza. Il sindaco di Baunei, Stefano Monni, si è immediatamente alzato in difesa dell'onore dell'isola, con la verve di un cavaliere pronto a difendere la sua dama.





Noi aggiungiamo: Cara Hellenic World quel lembo di paradiso che mostrate con tanto orgoglio non appartiene a Corfù, bensì alla Sardegna. Ma ahinoi, la storia si ripete. Non è la prima volta che la Sardegna si vede "prestare" le sue meraviglie a chi non ha titolo di farlo.





Anche Cala Goloritze, Cala dei Gabbiani e la suggestiva Mari Ermi nel Sinis sono state "prestate", senza permesso, a luoghi lontani come Creta. In questo mondo moderno, dove tutto scorre in un click e un'immagine può girare il mondo in un secondo, si sente la mancanza di quel rispetto e quell'integrità che una volta erano dati per scontati. La Sardegna, con i suoi racconti di vento, mare e storia, merita di essere narrata con verità e passione. E ci sono storie che non possono e non devono essere travisate.

Se la Sardegna fosse una dama d'alto lignaggio, avrebbe buon motivo di sentirsi offesa. L'isola, che con le sue baie smeraldine ha sedotto intere generazioni di visitatori, ora si ritrova, suo malgrado, protagonista di una sorta di "appropriazione geografica".