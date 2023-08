Cronaca Sfoggio di Follia tra le Dune di Capo Comino

A Siniscola, mentre la maggior parte delle persone cerca un po' di refrigerio sotto l'ombra o un tuffo nell'acqua, tre giovani hanno deciso di confondere il mare con una pista da circo. E così, tra le dune di Capo Comino, si sono esibiti in una bizzarra rappresentazione di pariglie a cavallo, ignorando deliberatamente la vulnerabilità di tali ambienti e il pericolo potenziale per i bagnanti circostanti. Queste acrobazie, per quanto possano affascinare quando eseguite nel contesto giusto, qui sembravano piuttosto un capriccio sconsiderato. Il mare, i bagnanti e le dune non avevano chiesto un tale spettacolo. E alla fine, questi audaci cavalieri, dopo aver sfoggiato la loro "bravura", hanno lasciato dietro di sé una spiaggia di occhi sgranati e probabilmente qualche cuore irritato. Un capriccio estivo, certamente, ma forse, un po' troppo cafone.