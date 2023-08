Cronaca Uta: Ordine e caos tra le sbarre

In un carcere, il rispetto delle regole dovrebbe essere non una scelta, ma una necessità. Eppure, a Cagliari – Uta, l'ordine è sembrato vacillare di fronte all'ostinazione di un detenuto deciso a fare a modo suo. Si è giunti al punto che ha pensato bene di sfoderare una lametta, minacciando l'ispettore di sorveglianza. Le motivazioni? Banalità. Non voleva spostarsi in un altro reparto. Troppo scomodo, evidentemente. Il personale, in mezzo al caos, ha lavorato con determinazione per riportare la calma. Non senza fatica. Non senza pericoli. Bastoni, estratti dalla rottura degli arredi, branditi come minaccia. È questo il quotidiano in una prigione dove il rispetto sembra andato in fumo? E non è un caso isolato, ci assicura Fais. Anche di recente, un altro inghippo: droga, nascosta e pronta per essere consumata, bloccata appena in tempo. E poi ancora, agenti aggrediti, sicurezza che traballa. Meno agenti, più problemi, e una situazione sempre più esplosiva. La domanda sorge spontanea: quanto può reggere questo stato di cose? Le parole di Capece, del Sappe, gettano un'ombra inquietante. L'emergenza non è più l'eccezione, ma la regola. E le soluzioni? Chiedono attrezzi come il taser, strumenti per difendersi da chi, ormai, sembra non avere più freni. Ma a chi va la colpa? Al detenuto ribelle? O a un sistema che non riesce a garantire ordine e sicurezza? Una cosa è certa: è urgente ripensare al modello corrente, prima che il fuoco divampi ancora di più. E, speriamo, prima che sia troppo tardi.