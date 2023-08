Cronaca Allevatore di Uras nei guai: Beccato per la quarta volta di fila a guidare senza aver mai conseguito la patente

In tempi in cui molti rispettano le regole solo quando convenienti, ecco un allevatore di 36 anni, nativo di Uras e con domicilio saltuario tra Genuri, Milis e Solarussa, che fa della guida senza patente una sorta di sport estremo. Un individuo già conosciuto dai carabinieri per le sue gesta, e non certo per le migliori. Fermato in via Marmilla, Ussaramanna, dai vigili di Lunamatrona, era, come al solito, alla guida. Questa volta di una Alfa Romeo 147, in compagnia di altre tre figure, peraltro non nuove alle cronache locali. Un rapido controllo ha evidenziato che si trattava della sua quarta bravata di guida senza patente in appena due anni. L'allevatore, non nuovo a queste esperienze, è stato deferito, per l'ennesima volta, alla Procura di Cagliari. E l'auto? Be', è stata sequestrata e consegnata a un parente del conducente, il quale ha ricevuto una multa salata di 400 euro per aver imprudentemente affidato il mezzo a chi, evidentemente, non sa resistere alla tentazione di mettersi al volante.