Cronaca Tragedia notturna a Macchiareddu

Nel buio della notte, la dorsale consortile di Macchiareddu a Cagliari è stata teatro di una tragedia. Luigi Paolo Fabio Mameli, 50 anni, un sardo di origine ma nato in Svizzera e residente a Lugano, ha perso la vita in un incidente crudele. Guidava una Mitsubishi Pajero quando, per motivi ancora oscuri, ha perso il controllo del veicolo. Una sbandata, e poi il nulla. L'SUV è uscito di strada, precipitando nello stagno e ribaltandosi. Mameli, in un ultimo atto crudele del destino, è stato sbalzato fuori. Il dramma ha attirato l'attenzione di altri automobilisti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Vigili del fuoco, polizia municipale e ambulanze del 118 si sono precipitati sul luogo, ma per Mameli non c'era più nulla da fare. La tragica scoperta: viaggiava da solo. I sommozzatori hanno comunque perlustrato lo stagno, temendo il peggio. Ma, fortunatamente, Mameli era solo. Una tragedia, netta e diretta, come solo la vita sa scrivere.