Cronaca Tra le onde di Cagliari: Paura, Fuoco e Pronto Intervento

Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi si è svolto questa mattina nel mare di Cagliari, precisamente tra la nota Sella del diavolo e Cala Fighera. Il teatro dell'evento: un gommone, con a bordo due diportisti, sul quale, in un attimo, si è manifestato un principio d'incendio. Una scena che, a chi osservava da lontano, evocava la misteriosa presenza del diavolo stesso tra quelle onde. Nonostante il pericolo, la prontezza di intervento ha fatto sì che la situazione non degenerasse. La pattuglia della polizia, appostata sulle moto d’acqua mentre pattugliava le acque del Poetto, è stata la prima a rispondere all'emergenza. Il tempo, in situazioni simili, gioca un ruolo cruciale e ogni secondo è prezioso. Prima ancora che la nube di fumo potesse diradarsi, i soccorsi erano già all'opera. Contemporaneamente, la segnalazione è giunta ai vigili del fuoco. Il reparto sommozzatori, con la loro consueta maestria, è giunto sul posto in breve tempo. Con decisione e professionalità, hanno messo in sicurezza il gommone, impedendo che il fuoco potesse causare ulteriori danni. In un'azione fluida, hanno iniziato a trainare l'imbarcazione e i due diportisti, fortunatamente illesi, verso la terraferma. Grazie all'efficienza e alla sinergia tra le forze di sicurezza, quello che avrebbe potuto essere un disastro ha trovato una soluzione rapida e sicura. Una dimostrazione di come l'attenzione costante e la preparazione possano fare la differenza nei momenti critici. In questo episodio, il mare di Cagliari ha riservato tensione e paura, ma alla fine, la storia si chiude con un lieto fine, sotto l'occhio vigile di chi, ogni giorno, si impegna per la nostra sicurezza.