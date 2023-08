Cronaca Ranieri esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Carlo Mazzone.

Anche Claudio Ranieri ha voluto unirsi ai tantissimi colleghi, amici e giocatori che hanno avuto il privilegio di conoscere mister Carlo Mazzone. Il tecnico del Cagliari ha manifestato il suo pensiero dai canali ufficiali della società: “La notizia della scomparsa di mister Mazzone mi rende profondamente triste, se ne è andato un maestro di calcio, un grande uomo”, ha detto l’allenatore rossoblù, Claudio Ranieri. “Ci legano tanti bei ricordi: fu mio allenatore a Catanzaro, mi scelse come capitano. Puntiglioso nella preparazione della gara, non lasciava mai nulla al caso. E nella gestione dei rapporti con la squadra era sempre schietto, diretto, sincero: ti parlava con il cuore. In questo difficile momento il mio pensiero va alla famiglia e a tutti i suoi cari”.